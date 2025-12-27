Festeja Costas: Racing encontró al reemplazante de Agustín Almendra tras su partida al Necaxa

Tras la salida del ex Boca al fútbol mexicano, Gustavo Costas ya tiene a su reemplazante y es un viejo conocido de la casa.

Luego de asegurarse a Gustavo Costas por los próximos tres años, la dirigencia de Racing comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de armar un plantel competitivo de cara a un 2026 que tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana, certamen que disputarán otros grandes como River y San Lorenzo.

A pesar de que deseaba mantener la base del equipo, en las últimas horas se confirmó la salida de Agustín Almendra, titular indiscutido y pieza fundamental en el mediocampo, al Necaxa de México.

En esta posición donde Costas sabe que no tiene muchas variantes que le hayan rendido a la altura de lo esperado, este sábado por la mañana el DT encontró al reemplazante del exfutbolista de Boca: Baltasar Rodríguez, futbolista surgido de las Divisiones Inferiores y que en la última temporada jugó a préstamo en el Inter Miami de Lionel Messi.

Baltasar Rodríguez volvió a Racing tras el préstamo de un año en el Inter Miami de Messi. Baltasar Rodríguez vuelve a Racing y es el elegido para reemplazar a Almendra El volante de 22 años tuvo un año soñado en las Garzas donde no solo compartió vestuario con el astro rosarino sino que también se consagró campeón de la MLS Cup. Además, en esta temporada disputó 22 partidos en el equipo dirigido por Javier Mascherano, convirtió 3 goles y brindó dos asistencias.