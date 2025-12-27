Festeja Costas: Racing encontró al reemplazante de Agustín Almendra tras su partida al Necaxa
Tras la salida del ex Boca al fútbol mexicano, Gustavo Costas ya tiene a su reemplazante y es un viejo conocido de la casa.
Luego de asegurarse a Gustavo Costas por los próximos tres años, la dirigencia de Racing comenzó a moverse en el mercado de pases con el objetivo de armar un plantel competitivo de cara a un 2026 que tendrá como gran objetivo la Copa Sudamericana, certamen que disputarán otros grandes como River y San Lorenzo.
A pesar de que deseaba mantener la base del equipo, en las últimas horas se confirmó la salida de Agustín Almendra, titular indiscutido y pieza fundamental en el mediocampo, al Necaxa de México.
En esta posición donde Costas sabe que no tiene muchas variantes que le hayan rendido a la altura de lo esperado, este sábado por la mañana el DT encontró al reemplazante del exfutbolista de Boca: Baltasar Rodríguez, futbolista surgido de las Divisiones Inferiores y que en la última temporada jugó a préstamo en el Inter Miami de Lionel Messi.
Baltasar Rodríguez vuelve a Racing y es el elegido para reemplazar a Almendra
El volante de 22 años tuvo un año soñado en las Garzas donde no solo compartió vestuario con el astro rosarino sino que también se consagró campeón de la MLS Cup. Además, en esta temporada disputó 22 partidos en el equipo dirigido por Javier Mascherano, convirtió 3 goles y brindó dos asistencias.
Ahora en su regreso a Racing, Baltasar Rodríguez se mostró muy feliz de volver al club que lo vio nacer y aseguró que dejará todo en cada partido: "Quiero una revancha en Racing y me pone contento saber que me van a tener en cuenta. Quiero volver a ser importante y demostrar quién soy realmente. Estoy más maduro, voy con muchas ganas y actitud. Ahora me voy a hacer sentir. Sé que quedé en deuda en 2024, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor", sentenció en diálogo con Olé.