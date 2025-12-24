Baltasar Rodríguez reveló por qué Messi lo "cagaba a pedos" en los partidos de Inter Miami

El volante que regresó a Racing tras su préstamo en las Garzas explicó cómo lo ayudó Messi durante su estadía y dejó algunas perlitas sobre las bromas en el vestuario.

Baltasar Rodríguez será el primer "refuerzo" de Racing para 2026. Tras un año a préstamo en Inter Miami, el mediocampista de 22 años regresó al club de Avellaneda luego de haber cumplido el sueño de jugar con Lionel Messi. Y claro, su vuelta llegó de la mano con grandes anécdotas y enseñanzas que se trajo de su estadía con el 10.

"Al principio fue difícil porque uno no se quiere equivocar estando ahí al lado, quiere hacer todo bien. Siempre trataba de dársela redonda como te la da él. Si se la daba mal me quería morir. Cumplí un sueño que nunca imaginé", comenzó diciendo el jugador de la Academia en una entrevista exclusiva con Diario Olé.

Por qué Messi "cagaba a pedos" a Baltasar Rodríguez en los partidos de Inter Miami Enseguida, Rodríguez fue consultado por las cosas que aprendió como compañero de la Pulga en Estados Unidos y soltó una divertida frase que no pasó desapercibida: "Muchas cosas. Me ha enseñado y también me ha cagado a pedos para que entienda el juego, je". Y agregó: "Me enseñó el cuándo sí y cuándo no. Yo jugaba siempre al mismo ritmo y él me dijo que debía estar tranquilo, que mi diferencia estaba en la potencia. Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso".

Messi volvió a gritar campeón con Inter Miami y conquistó el título N°47 de su carrera. Baltasar Rodríguez destacó la ayuda de Messi durante su año en Inter Miami. Foto: @MLS "Le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia. 'Vos te parás acá y vas a sacar la diferencia', me decía", reveló el volante de Racing, que luego se metió de lleno en las bromas que había en el plantel, con Messi y De Paul como protagonistas.