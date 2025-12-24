Barracas no le renovaría al Gallego Insua pese a la clasificación a la Sudamericana: el fuerte motivo

En las últimas horas trascendió la noticia de que Ruben Darío Insua no continuaría siendo el DT de Barracas en 2026. Los detalles de su inminente salida.

El Gallego Insua cerraría su ciclo como DT de Barracas Central por decisión de la dirigencia.

Luego de la histórica clasificación a la Copa Sudamericana, Barracas Central empezó a trabajar en la renovación de Ruben Darío Insua, cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre. Pero lo que parecía ser un hecho, finalmente no lo es: el ex San Lorenzo dejaría de ser el DT del Guapo a partir de 2026.

El Gallego Insua, con un pie y medio afuera de Barracas Según reveló Doble Amarilla, las negociaciones entre el ex San Lorenzo y la dirigencia encabezada por Matías Tapia, hijo del Chiqui, quedaron estancadas y, desde entonces, no hubo avances concretos. La incertidumbre se instaló puertas adentro justo cuando el cuerpo técnico debería empezar la planificación del año entrante, que será más que exigente debido a la triple competencia (torneo local, Copa Argentina y Sudamericana).

Por qué la dirigencia del Guapo no le renovaría al Gallego Lo que más llamó la atención fueron los argumentos de lo que va camino a ser el final de ciclo del Gallego en Barracas. Es que principal foco del conflicto estaría en la relación con el plantel profesional: algunos jugadores no terminan de comulgar con las formas de trabajo del CT, algo que terminó impactando en el día a día.

Este escenario hizo que en Barracas empiecen a mirar el futuro con lupa. Si bien Insua fue el entrenador que logró un hito histórico al meter al Guapo en una competencia internacional, hoy ese antecedente no alcanza para garantizar su continuidad ni mucho menos.