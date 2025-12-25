Tras firmar su renovación por 3 años, Gustavo Costas les dedicó un alentador mensaje a los hinchas de Racing: "Vamos por la gloria"

Tras un positivo 2025, Gustavo Costas, que seguirá hasta diciembre de 2028, despidió el año con una dedicatoria para todo el mundo Racing.

Racing tuvo un muy buen 2025 en el que levantó la Recopa Sudamericana a principio de año y peleó hasta el final en casi todos los frentes, aunque no pudo alzarse con ninguno de los títulos grandes. Aun así, el trabajo del equipo fue ampliamente reconocido, lo que desembocó en una gran noticia: Gustavo Costas renovó por 3 años más.

Tras firmar la extensión de su contrato hasta diciembre de 2028, ahora la dirigencia de la Academia debe esmerarse para mantener a los referentes más importantes del plantel y traer refuerzos de jerarquía. En el mientras tanto, el DT blanquiceleste, desde sus vacaciones, despidió el año con un alentador mensaje para todo el pueblo racinguista.

El mensaje de Gustavo Costas a los hinchas de Racing El mensaje de Gustavo Costas a los hinchas de Racing "Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la familia racinguista; a los dirigentes y a toda la gente que nos apoyó y acompaño a Racing a todos lados; a mis jugadores, que dejaron la vida en cada partido, y a los trabajadores, desde los cocineros hasta los que limpian el club", comienza la dedicatoria que el entrenador de 62 años publicó en su cuenta de Instagram.

Luego, hizo un balance de la última temporada, con miras a mejorar los resultados en el 2026: "Sabemos que no llegamos a poder culminar el año como todos soñábamos, pero yo por estos jugadores siempre lo dije: doy la vida y dejaron todo. Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto".