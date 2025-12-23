¡Racing al ataque! Gustavo Costas llamó al Chelo Delgado para pedirle condiciones por uno de los titulares de Boca

El DT de Racing dio un paso concreto y consultó por el delantero de Boca que viene siguiendo desde hace tiempo. En el club esperan la decisión de Riquelme.

Racing empezó a moverse fuerte y Gustavo Costas fue directo al grano. El entrenador se comunicó con Marcelo Delgado para consultar condiciones por uno de los delanteros titulares de Boca, en una gestión que ya genera ruido en el mercado.

La información fue adelantada por el periodista Germán García Grova, quien detalló el llamado del DT académico. “Gustavo Costas se comunicó con Marcelo Delgado para consultar condiciones por el delantero de Boca Juniors”, contó, marcando que no fue un simple sondeo informal.

Gustavo Costas se movió por Milton Giménez y ya habló con Delgado para conocer condiciones Milton Giménez Milton Giménez celebra su gol a Racing, uno de los 10 que convirtió en un 2025 irregular con la camiseta de Boca. Fotobaires El interés de Racing por Milton Giménez no es nuevo. “Es un jugador que siempre le gustó a Gustavo Costas”, remarcan desde el entorno del DT, que lo viene siguiendo desde sus tiempos en Banfield, cuando estuvo cerca de pasar a San Lorenzo antes de recalar en el Xeneize. “Gustavo Costas insiste por él en los últimos mercados de pases”, explicó Tomás Dávila en ESPN.

Hay un detalle que suma peso a la historia y que también fue mencionado en el entorno del jugador. “Milton Giménez dijo que su mejor técnico fue Francisco ‘Pepi’ Bersce”, recordaron, en referencia al asistente técnico y mano derecha de Costas, con quien coincidió en Atlanta en 2017, cuando compartía delantera con Walter Mazzanti y Adrián “Maravilla” Martínez.