Federal A: Huracán Las Heras sigue sin ganar y sumó otro empate de local

Huracán Las Heras , Federal A , empató de local con Cipolletti , sigue sin ganar y atraviesa un momento que empieza a preocupar: el empate 1-1 ante Cipolletti volvió a dejar en evidencia las dificultades de un equipo que aún no conoce la victoria en el campeonato.

En un partido parejo y disputado, el Globo volvió a mostrar actitud, pero también sus limitaciones a la hora de sostener resultados y generar peligro constante.

El equipo de Sergio “Toti” Arias tuvo que correr desde atrás. Cipolletti golpeó sobre el cierre del primer tiempo con el gol de Nicolás Peralta, en un trámite cerrado donde Huracán casi no generó situaciones claras.

Sin embargo, en el arranque del complemento apareció una reacción inmediata: Facundo Romero sacó un gran remate para igualar el partido y darle vida al equipo. Fue, quizás, el mejor momento del conjunto lasherino, que empujó más desde la actitud que desde el juego.

El problema es que, una vez más, no alcanzó. Huracán suma empates y derrotas en este arranque del Federal A, sin poder traducir sus intenciones en resultados concretos. La falta de gol, la irregularidad y la imposibilidad de cerrar partidos lo mantienen en una zona incómoda.

El torneo recién comienza, pero en una categoría tan exigente, el margen es corto. Y en Las Heras, la palabra ganar empieza a transformarse en una necesidad urgente.