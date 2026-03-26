Farré listo para firmar como DT de Gimnasia... pero la Libertadores aparece como amenaza

El DT Guillermo Farré es el principal candidato de Gimnasia, pero una propuesta para dirigir Copa Libertadores podría cambiar todo a último momento.

Horas decisivas en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La dirigencia espera una respuesta clave: Guillermo Farré dará mañana el sí o el no para convertirse en el nuevo entrenador del Lobo, en medio de un escenario que se volvió más complejo de lo esperado.

El ex DT de Aldosivi aparece como el principal apuntado tras la salida de Ariel Broggi, en un contexto donde el equipo necesita reaccionar luego de un arranque irregular en el torneo. De hecho, ya existieron contactos positivos entre las partes y la negociación está avanzada.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, surgió un factor inesperado que podría cambiar el rumbo: una oferta para dirigir en la Copa Libertadores irrumpió en escena y pone en duda la decisión del entrenador. Precisamente el Deportivo Cuzco.

gimnasia vs NOB (4) Farré, que viene de dirigir en el fútbol argentino y también tuvo un paso internacional reciente, analiza las opciones con calma. La posibilidad de competir a nivel continental representa un salto deportivo importante, lo que obliga a Gimnasia a esperar hasta último momento.

Mientras tanto, en el club mendocino ya manejan alternativas. Otros nombres como Cristian “Kily” González también están en carpeta en caso de que la respuesta sea negativa.