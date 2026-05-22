A 50 años del final trágico de Ringo Bonavena, un personaje irrepetible y fundamental de la cultura popular argentina

Pasaron 50 años del asesinato de Oscar Natalio Bonavena y su figura sigue ocupando un lugar especial dentro de la cultura popular argentina. No fue solamente uno de los grandes pesos pesados del país: fue un personaje irrepetible, capaz de convertir cada pelea en un espectáculo y cada declaración en un título periodístico. Medio siglo después de aquella madrugada del 22 de mayo de 1976 en Nevada, Estados Unidos, el mito de "Ringo" permanece intacto.

Nacido en Boedo y criado entre calles obreras y gimnasios de barrio, "Ringo" Bonavena construyó una carrera dentro del boxeo marcada tanto por sus golpes como por su personalidad desbordante. Carismático, provocador y dueño de un sentido del show adelantado a su tiempo, el boxeador entendió antes que muchos que las peleas también se ganaban afuera del ring. Y pocas veces eso quedó tan claro como en la previa de su histórica pelea frente a Muhammad Ali .

En los días previos al combate disputado el 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden de Nueva York, "Ringo" decidió ir directamente a la provocación. Mientras gran parte del mundo ya comenzaba a llamar Muhammad Ali al campeón estadounidense, Oscar Bonavena insistía en nombrarlo como Cassius Clay y lo acusaba públicamente de ser una “gallina” y un “cobarde” por haberse negado a participar de la guerra de Vietnam . El argentino buscaba desestabilizarlo psicológicamente y lo consiguió: las conferencias de prensa se transformaron en un verdadero show mediático.

Aquella pelea terminó consolidando la leyenda del boxeador argentino . Si bien Muhammad Ali ganó por nocaut técnico en el último round, "Ringo" Bonavena logró algo que pocos habían conseguido: incomodar seriamente al campeón y hacerlo pasar momentos difíciles arriba del ring. Incluso lo derribó y llevó el combate hasta el límite físico. Con el paso de los años, el propio Ali reconocería que el argentino había sido uno de los rivales más duros que enfrentó en toda su carrera.

Bonavena perdió con Alí, en su pelea más recordada. Foto: Archivo Bonavena perdió con Alí, en su pelea más recordada. Foto: Archivo

La noche en la que Ringo Bonavena mandó a la lona a Joe Frazier

Antes de enfrentar a Muhammad Ali, Oscar "Ringo" Bonavena ya había demostrado que estaba en condiciones de medirse con los mejores pesos pesados del mundo. Y una de las pruebas más contundentes ocurrió el 21 de septiembre de 1966, cuando se cruzó con Joe Frazier, quien años después se convertiría en campeón mundial y leyenda absoluta del boxeo.

La pelea se disputó en el Madison Square Garden y terminó convirtiéndose en una de las actuaciones más recordadas de Bonavena. Contra todos los pronósticos, el argentino derribó dos veces a Joe Frazier en el segundo asalto, algo prácticamente impensado para la época. La sorpresa fue enorme: el estadounidense llegaba invicto y con una reputación temible, pero "Ringo" salió decidido a pelearle de igual a igual.

Aunque finalmente perdió por puntos en fallo dividido, aquella noche marcó un antes y un después en la carrera del argentino. El público estadounidense quedó impactado por el coraje y la resistencia de "Ringo" Bonavena, que soportó el castigo de uno de los pegadores más duros de la historia sin retroceder jamás. La actuación le abrió definitivamente las puertas del boxeo grande y consolidó su imagen internacional.

La rivalidad entre ambos continuó algunos años más tarde con una revancha en Filadelfia, donde Joe Frazier volvió a imponerse, esta vez de manera más clara.

La muerte que convirtió a Bonavena en mito

Pero la vida de "Ringo" Bonavena siempre convivió con los excesos y las zonas oscuras. Su carrera empezó a entrar en declive mientras aumentaban las polémicas alrededor de su figura. El final llegó de manera trágica el 22 de mayo de 1976, cuando fue asesinado de un disparo en el pecho en el Mustang Ranch, un prostíbulo ubicado en Nevada y controlado por el empresario Joe Conforte. Tenía apenas 33 años y el crimen quedó rodeado de sospechas y versiones que aún hoy generan interrogantes.

La muerte de "Ringo" conmocionó a la Argentina. Miles de personas lo despidieron en el Luna Park, el escenario donde había construido buena parte de su leyenda. Con el tiempo, el boxeador terminó transformándose en un ícono popular que trascendió generaciones. Porque más allá de sus victorias y derrotas, Bonavena quedó inmortalizado como el hombre que se animó a desafiar a los gigantes, a llamar “gallina” a Muhammad Ali en su propia casa y a convertir su vida en una historia imposible de olvidar.