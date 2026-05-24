"Faltas tú": el divertido cruce entre Juan Fossaroli y Gianni Infantino en Montreal

El Gran Premio de Canadá no solo reunió a las principales figuras de la Fórmula 1 , sino también a personalidades del deporte mundial. Entre los invitados destacados apareció Gianni Infantino , presidente de la FIFA, quien brindó una entrevista a ESPN en la previa de la carrera y protagonizó un divertido momento junto al periodista Juan Fossaroli .

Durante la charla, el foco estuvo puesto en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, Fossaroli destacó la expectativa que genera la próxima Copa del Mundo y mencionó a varias estrellas que podrían participar del torneo, lo que derivó en una respuesta tan inesperada como pícara del dirigente suizo.

“Se viene el Mundial ya dentro de poco aquí, en Estados Unidos y en México”, comentó Fossaroli al comenzar el intercambio. Infantino respondió con entusiasmo: “Mundial, espectacular. Mundial más grande de la historia”.

Luego, el periodista agregó: “Además con Ronaldo, Neymar (que va a estar), Messi. ¡Están todos!”. Sin dudarlo, el presidente de la FIFA remató entre risas: “Están todos. Faltas tú y están todos”.

La ocurrencia de Infantino no pasó desapercibida. El momento se produjo en medio de la expectativa creciente por el Mundial 2026, que será el primero con 48 selecciones y tendrá sedes distribuidas en tres países.

La presencia de Infantino en el circuito Gilles Villeneuve también volvió a evidenciar el vínculo cada vez más cercano entre distintas disciplinas del deporte internacional, con figuras del fútbol y de otros ámbitos participando habitualmente de los grandes eventos de la Fórmula 1.