Ezequiel Muñoz: "Si estamos unidos y organizados, podemos competir de igual a igual con cualquiera"

En medio de un presente que invita a ilusionarse, Ezequiel Muñoz analizó la actualidad de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y dejó definiciones claras sobre el funcionamiento del equipo, el impacto del nuevo cuerpo técnico y los desafíos que se vienen.

El defensor puso el foco en una idea clave: la solidez no es solo responsabilidad de la última línea.

“Cuando se habla de la defensa, yo creo que es todo el equipo. Si los delanteros hacen una buena presión, la pelota llega más sucia y eso nos permite defender mejor”, explicó, destacando el compromiso colectivo como base del rendimiento.

En ese sentido, reconoció que la lesión de Imanol González fue un golpe importante para el plantel. “Nos afectó mucho porque es el único defensor zurdo que tenemos”, señaló.

La llegada del entrenador Darío Franco también fue parte del análisis. Muñoz valoró el impacto inmediato del DT.

Nota Ezequiel Muñoz

“Nos transmite confianza. Pudimos trabajar poco, pero tratamos de hacer lo que pide. Es un técnico con mucho carácter y eso se contagia”.

Sobre el último partido ante Vélez Sarsfield, fue autocrítico con el inicio del equipo:

“Los primeros 20 minutos fueron muy malos, y todos sentimos que el 2-0 les quedó corto. Pero después rescato el carácter para ir a buscar el empate de manera equilibrada. Si pudimos revertir un partido así, podemos competir contra cualquiera”.

Muñoz también dejó una reflexión más amplia sobre el fútbol argentino actual, donde las diferencias parecen haberse acortado:

“Antes equipos como River Plate o Boca Juniors marcaban mucha diferencia. Hoy, si corrés, estás unido y sos ordenado, cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

De cara a lo que viene, el defensor marcó uno de los puntos a mejorar:

“Tenemos que evitar quedar tan descompensados cuando perdemos la pelota. Hay que reaccionar más rápido y estar atentos en la marca. Los equipos se arman de atrás hacia adelante”.

gimnasia velez (14) Alf Ponce Mercado / MDZ

En cuanto al calendario, llevó tranquilidad y enfoque:

“Sabemos lo importante que son algunos partidos para la gente, pero nosotros estamos enfocados en Platense. No pensamos más allá”.

Por último, Muñoz se permitió salir del fútbol y habló de su vida en Mendoza, donde encontró un lugar para disfrutar:

“La verdad que estoy muy contento. No conocía la ciudad y se vive de maravilla. Es hermosa, la estoy descubriendo de a poco”.

Con experiencia, autocrítica y sentido colectivo, Muñoz se convierte en una voz fuerte dentro de un Gimnasia que quiere seguir creciendo y dar pelea en cada cancha.