Examen inmediato: Godoy Cruz se juega mucho más que tres puntos ante San Miguel

Tras el golpe en la última fecha, el Tomba necesita reaccionar ya. Se viene un partido clave en casa antes de una seguidilla exigente.

No es un partido más para Godoy Cruz. Es una prueba. Un punto de quiebre. Después del tropiezo reciente, en San Telmo, el Tomba vuelve a jugar en casa con la obligación de responder y empezar a marcar un rumbo claro en el torneo. El rival será San Miguel, un equipo que también llega con irregularidad.

lo que transforma el cruce en un duelo incómodo: dos equipos que necesitan sumar y que todavía no terminan de consolidarse. Pero el foco está puesto en el Tomba. Porque más allá de los números —una campaña que lo mantiene en zona expectante— el equipo viene de un golpe que dejó señales. La derrota ante San Telmo cortó una buena racha y volvió a instalar interrogantes sobre la regularidad.

Godoy Cruz busca afianzarse como local ante San Miguel En ese contexto, jugar en Mendoza aparece como una oportunidad clave. Godoy Cruz ha mostrado solidez como local, donde todavía se mantiene invicto, y sabe que ahí puede construir su fortaleza para pelear arriba.

En ese contexto, jugar en Mendoza aparece como una oportunidad clave. Godoy Cruz ha mostrado solidez como local, donde todavía se mantiene invicto, y sabe que ahí puede construir su fortaleza para pelear arriba.

Además, el partido no se mira de forma aislada. Forma parte de una seguidilla determinante, donde cada punto empieza a pesar más. Por eso, más que un cruce ante San Miguel, lo que está en juego es la capacidad del equipo para sostenerse en la pelea.