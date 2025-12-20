Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones en San Nicolás: hora y cómo ver en vivo

Estudiantes, campeón del Clausura, y Platense, campeón del Apertura, se ven las caras en San Nicolás para definir al ganador del Trofeo de Campeones.

Estudiantes y Platense se ven las caras en San Nicolás para definir al ganador del Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones, que además otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18:00 horas, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Platense y Estudiantes definen al ganador del Trofeo de Campeones Platense se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Platense campeón.JPG Platense jugará su primera Copa Libertadores y ya hay otras vías definidas para que más argentinos saquen pasaje al torneo continental. Estudiantes, por su parte, llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde le ganó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Estudiantes podría bordarse varias estrellas más en poco tiempo tras la consagración en el Clausura. Estudiantes, el flamante campeón del Clausura. FotoBaires El Trofeo de Campeones tendrá su sexta edición Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el “Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.