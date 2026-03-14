Regresa el circuito urbano del TC2000: accesos, horarios y actividades del callejero

El sur de la Ciudad de Buenos Aires ya vive el regreso del TC2000 a un circuito callejero , una modalidad que la categoría no utilizaba desde hace 13 años. La actividad se desarrollará en Villa Soldati , donde este fin de semana se disputa la primera fecha del campeonato sobre un trazado urbano de 2.509 metros que integra las avenidas General Roca y Escalada.

La propuesta no se limita a la competencia. El evento incluye actividades para público de distintas edades, con una fan zone, shows de música, simuladores de carrera y espacios recreativos para chicos. La programación ya comenzó con las prácticas libres, continuará este sábado con las pruebas de clasificación y tendrá su instancia central el domingo con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires de TC2000 , previsto para las 13.

La carrera principal tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta. En la recta del circuito, los vehículos podrán superar los 250 kilómetros por hora. Ese dato marca una de las características del trazado diseñado para esta presentación de la categoría en las calles del sur porteño.

Uno de los sectores destacados será la Fan Zone, donde la Ciudad instaló un domo dedicado a la historia del Autódromo Oscar y Juan Gálvez . Allí se podrá recorrer material vinculado al tradicional escenario del automovilismo nacional y también llevarse fragmentos de una tribuna como recuerdo. En ese mismo espacio habrá simuladores de alta precisión y de Fórmula 1.

La oferta para el público infantil incluirá inflables, camas elásticas y un circuito de karting a pedal. De ese modo, el evento combinará la competencia deportiva con actividades complementarias orientadas a la recreación familiar.

Circuito callejero del TC2000 Guía completa para entrar, recorrer sectores y conocer las propuestas del circuito callejero del TC2000. Prensa TC2000

Para ordenar la circulación del público, la organización dispuso un esquema de ingresos diferenciado según el tipo de entrada o acreditación. El acceso al sector gratuito estará habilitado por dos puntos: avenida Roca y Escalada, y avenida Roca y Autopista Cámpora. Ese sector abrirá este sábado desde las 10 y el domingo desde las 9.

Quienes tengan acceso a la Fan Zone con ingreso a tribuna deberán entrar por el Parque de la Ciudad, en avenida Francisco Fernández de la Cruz 4000. Para ese sector, los horarios previstos son mañana de 10 a 17 y el domingo de 9 a 14.

En el caso de quienes cuenten con pases para Boxes, Prensa, Paddock Suite o Paddock VIP, el ingreso se centralizará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, por la Puerta 4. Una vez obtenida la acreditación, deberán salir por la Puerta 3, sobre la avenida Coronel Roca, para dirigirse a los sectores específicos. El horario será hoy de 10 a 17 y mañana de 9 a 14.

Circuito callejero del TC2000 1 Así serán los cortes de calles alrededor del circuito callejero del TC2000. Prensa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

También se definió un recorrido para quienes tengan entrada con estacionamiento en los sectores A o B. La ruta recomendada es retomar por Coronel Roca, continuar por avenida Larrazábal, avenida Cruz, avenida Escalada y J. Campbell.

Para el Sector A, destinado a Prensa, la indicación es seguir desde J. Campbell por Boulevard Olímpico. El acceso se encuentra a 300 metros. Para el Sector B, correspondiente a Paddock Suite y VIP, el recorrido continúa por la calle 23 de Junio, con ingreso también ubicado a 300 metros.

La organización informó además que las entradas pueden comprarse en ticketek.com.ar y en tc2000.com.ar. Con ese esquema, el fin de semana combinará la vuelta del TC2000 a un circuito callejero con una programación que sumará actividad en pista, espacios temáticos y propuestas para toda la familia en el sur de la Ciudad.

Cómo son los ingresos al circuito callejero del TC2000

Acceso al sector gratuito:

Avenida Roca y Escalada.

Avenida Roca y Autopista Cámpora.

Sábado desde las 10 y domingo desde las 9.

Fan Zone con acceso a Tribuna: ingreso por el Parque de la Ciudad

Para llegar a la Fan Zone:

Se debe ingresar por el Parque de la Ciudad, por la avenida Francisco Fernández de la Cruz 4000.

Hoy, de 10 a 17, y mañana, de 9 a 14.

Entradas para Boxes, Prensa y Paddock

Para quienes cuenten con pases de Boxes, Prensa, Paddock Suite o Paddock VIP, se centralizará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ingresando por la Puerta 4. Una vez obtenida la acreditación, se debe salir por la Puerta 3 en la avenida Coronel Roca para dirigirse a los sectores específicos.

Sábado de 10 a 17 y domingo de 9 a 14.

Acceso a Estacionamientos

Si la entrada incluye estacionamiento en los sectores A o B, la ruta recomendada es retomar por Coronel Roca, continuar por Av. Larrazábal, Av. Cruz, Av. Escalada y J. Campbell.