Está estable el hincha de Universidad de Chile desvanecido de un palazo en la cabeza: la conmovedora historia detrás de la salvajada

Pablo Mora, uno de los chilenos brutalmente agredido en Avellaneda, fue dado de alta y su hermano contó cuáles eran sus intenciones cuando la barra de Independiente lo atacó.

La imagen de Pablo Mora segundos antes de recibir un palazo en su cabeza con el que cayó desmayado en la tribuna.

La escalofriante batalla campal que protagonizaron los hinchas de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda dejó imágenes muy fuertes y nunca antes vistas en el fútbol argentino. Una de ellas, sin dudas fue la del simpatizante chileno que recibió un violento palazo en su cabeza que lo desmayó al instante en el escalón más bajo de la Sur Alta.

El fuerte relato del hermano de Pablo Mora, el chileno que se desmayó por un palazo en la cabeza Esa misma persona fue uno de los tantos heridos de gravedad de la noche trágica que se vivió en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y tiene nombre y apellido: Pablo Mora. Uno de sus familiares más cercanos, su hermano, reveló que este hincha de la U ya recibió el alta médica y se encuentra estable, aunque luego se lo llevaron preso al igual que a cientos de chilenos.

"Estaba en el hospital, lo atendieron y la policía se lo llevó a declarar a la comisaría, pero cuando llegó le dijeron que quedaba en condición de detenido. Lo llevaron engañado y no es el único caso", detalló en charla con Bio Bio, medio del país trasandino.

Por otra parte, también explicó cuál fue el motivo por el que Mora se terminó llevando la peor parte de la golpiza: "Él se lanzó a salvar a mi papá cuando le estaban pegando con el palo. Lo hizo cuando los inadaptados lo fueron a atacar". Además, dejó un relato sumamente conmovedor: "Hoy mi papá de lo único de lo que habla es de que le salvó la vida".