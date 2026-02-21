Es oficial: Independiente presentó a Maxi Gutiérrez como su tercer refuerzo del 2026
Tras algunos días de incertidumbre, Independiente finalmente pudo anunciar el fichaje del chileno Maximiliano Gutiérrez, proveniente de Huachipato.
Independiente no la tuvo tan sencilla para sumar el tercer refuerzo del mercado de pases, pero ya se puedo sacar las ganas de presentar a Maximiliano Gutiérrez como nuevo futbolista del plantel profesional, el tercero que se suma al plantel en esta temporada 2026 que ya comenzó hace un mes.
El Rojo había logrado cerrar su fichaje en la semana, pero su contratación quedó en suspenso cuando cayó una inhibición por Fernando Gaibor antes de que el extremo de 21 años pudiera viajar al país y ser inscripto. Sin embargo, los abogados del club lograron encontrar un recurso para postergar la penalización y que no se cayera la llegada del chileno.
Independiente presentó a Maxi Gutiérrez
De este modo, el ahora ex Huachipato pudo tomarse un vuelo a Mendoza (donde hoy los dirigidos por Gustavo Quinteros enfrentarán a la Lepra) este viernes para conocer y sumarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. El Rojo anunció su arribo este sábado por la mañana en redes sociales.
Gutiérrez llega a préstamo por un año y tiene una obligación de compra a ejecutarse en enero de 2027 de 2 millones de dólares por el 50% de su pase. "Bienvenido al Rey de Copas", reza el posteo que hizo Independiente, en el que se ven sus primeras imágenes con la camiseta y su dorsal número 28.
De este modo, Maxi se convirtió en la tercera incorporación del Rojo luego de Ignacio Malcorra y Santiago Arias. Viene de jugar 3 años y medio en Huachipato, donde de formó y debutó profesionalmente en 2022, disputó 84 partidos, convirtió 14 goles y se consagró campeón de Primera Primera División en 2023 y de la Copa Chile 2025.