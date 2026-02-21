Es oficial: Independiente presentó a Maxi Gutiérrez como su tercer refuerzo del 2026

Independiente no la tuvo tan sencilla para sumar el tercer refuerzo del mercado de pases, pero ya se puedo sacar las ganas de presentar a Maximiliano Gutiérrez como nuevo futbolista del plantel profesional, el tercero que se suma al plantel en esta temporada 2026 que ya comenzó hace un mes.

El Rojo había logrado cerrar su fichaje en la semana, pero su contratación quedó en suspenso cuando cayó una inhibición por Fernando Gaibor antes de que el extremo de 21 años pudiera viajar al país y ser inscripto. Sin embargo, los abogados del club lograron encontrar un recurso para postergar la penalización y que no se cayera la llegada del chileno.

Independiente presentó a Maxi Gutiérrez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2025229430864363531?s=20&partner=&hide_thread=false Maximiliano Gutiérrez es de #Independiente



El jugador chileno llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con una obligación de compra de USD 2.000.000 por el 50% del pase, a ejecutarse en enero de 2027.



¡Bienvenido al Rey de Copas, Maxi!#TodoRojo pic.twitter.com/Nd0VpXFOyT — C. A. Independiente (@Independiente) February 21, 2026 De este modo, el ahora ex Huachipato pudo tomarse un vuelo a Mendoza (donde hoy los dirigidos por Gustavo Quinteros enfrentarán a la Lepra) este viernes para conocer y sumarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. El Rojo anunció su arribo este sábado por la mañana en redes sociales.

Gutiérrez llega a préstamo por un año y tiene una obligación de compra a ejecutarse en enero de 2027 de 2 millones de dólares por el 50% de su pase. "Bienvenido al Rey de Copas", reza el posteo que hizo Independiente, en el que se ven sus primeras imágenes con la camiseta y su dorsal número 28.