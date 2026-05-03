En vivo: ya clasificado y primero, el equipo muleto de Independiente Rivadavia empata 1-1 con Aldosivi

En un partido que arrancó con todo, Independiente Rivadavia empata 1-1 ante el Tiburón en Mar del Plata. Leonel Bucca puso el 1-1 tras el gol de Moya para el local.

Viene dulce. Leonel Bucca convirtió su cuarto gol con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia empata 1-1 frente a Aldosivi de Mar del Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El arranque fue intenso y con goles. A los 4 minutos, Aldosivi se puso en ventaja: tras un rebote en el área, Santiago Moya tomó la pelota de primera y sacó un potente zurdazo para el 1-0.

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La reacción de Independiente Rivadavia fue inmediata. A los 7’, luego de un buen centro atrás de Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca apareció en carrera y definió con un zurdazo cruzado para el 1-1.

El empate de Leonel Bucca para el Azul Gol de Independiente Rivadavia en Aldosivi Gol de Independiente Rivadavia en Aldosivi TNT Sports