En vivo: ya clasificado a octavos, Independiente Rivadavia le gana a La Guaira 2 a 1
Con el primer lugar de su grupo asegurado, Independiente Rivadavia le gana al Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCV por la fecha 5. Villa marcó el segundo tras un error arbitral.
Por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia, que ya se aseguró su clasificación a octavos y el primer lugar del Grupo C, visita a Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas, Venezuela.