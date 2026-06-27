En vivo: Uzbekistán vence 1-0 a RD Congo y en estos momentos están quedando ambos eliminados
Shomurodov abrió el marcador al minuto 10. Congo necesita vencer para clasificar como uno de los mejores terceros. Uzbekistán solo pasará si gana por 7 goles.
Por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, la República Democrática del Congo busca un triunfo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que le permitiría, de mínima, clasificar como uno de los mejores terceros. Enfrente está Uzbekistán, cuya única esperanza para avanzar es ganar por siete goles de diferencia. En simultáneo, Portugal y Colombia se enfrentan en Miami.