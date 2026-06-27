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República Democrática del Congo

En vivo: Uzbekistán vence 1-0 a RD Congo y en estos momentos están quedando ambos eliminados

Shomurodov abrió el marcador al minuto 10. Congo necesita vencer para clasificar como uno de los mejores terceros. Uzbekistán solo pasará si gana por 7 goles.

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La R.D. del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La R.D. del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

EFE

Por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, la República Democrática del Congo busca un triunfo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que le permitiría, de mínima, clasificar como uno de los mejores terceros. Enfrente está Uzbekistán, cuya única esperanza para avanzar es ganar por siete goles de diferencia. En simultáneo, Portugal y Colombia se enfrentan en Miami.

El minuto a minuto de RD Congo - Uzbekistán

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