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En vivo: con una gran asistencia de Julián, el Atlético iguala 1-1 ante el Liverpool de Mac Allister

En el inicio de la Champions, el gigante inglés recibe en Anfield al equipo del Cholo Simeone, que tendrá a la Araña, Cuti Romero y Giuliano Simeone desde el arranque.

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Liverpool y Atlético de Madrid hacen su estreno en la Champions.

Liverpool y Atlético de Madrid hacen su estreno en la Champions.

Foto: EFE

Liverpool se ve las caras con el Atlético de Madrid en Anfield, en uno de los grandes choques de esta primera fecha de la Champions League 2026/27. La noticia es el regreso a la titularidad de Julián Álvarez, a quien el Cholo Simeone le da su primer voto de confianza tras el escándalo por su pase frustrado al Barcelona.

Además, hay más presencia argentina: Alexis Mac Allister va desde el arranque en los Reds, mientras que el Cuti Romero y Giuliano Simeone hacen lo propio en el conjunto español.

La asistencia deluxe de Julián Álvarez a Llorente para el 1-0 de Atlético

Szoboszlai estableció el empate del Liverpool

El minuto a minuto de Liverpool - Atlético de Madrid

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