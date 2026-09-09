En vivo: con una gran asistencia de Julián, el Atlético iguala 1-1 ante el Liverpool de Mac Allister
En el inicio de la Champions, el gigante inglés recibe en Anfield al equipo del Cholo Simeone, que tendrá a la Araña, Cuti Romero y Giuliano Simeone desde el arranque.
Liverpool se ve las caras con el Atlético de Madrid en Anfield, en uno de los grandes choques de esta primera fecha de la Champions League 2026/27. La noticia es el regreso a la titularidad de Julián Álvarez, a quien el Cholo Simeone le da su primer voto de confianza tras el escándalo por su pase frustrado al Barcelona.
Además, hay más presencia argentina: Alexis Mac Allister va desde el arranque en los Reds, mientras que el Cuti Romero y Giuliano Simeone hacen lo propio en el conjunto español.