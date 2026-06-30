En vivo: con un golazo de Mbappé, Francia le gana 1-0 a Suecia y por ahora será rival de Paraguay en octavos

Francia derrota 1-0 a Suecia en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y definirá a otro de los clasificados a los octavos, donde ya espera el seleccionado de Paraguay, que ayer eliminó a Alemania.

Cuando el gol parecía cuestión de tiempo, Kylian Mbappé desequilibró con una gran acción individual: enganchó dentro del área para dejar atrás a un defensor y definió con un potente derechazo que abrió el marcador para Francia. El delantero corrió a festejarlo junto al entrenador Didier Deschamps, quien había estado ausente en el encuentro anterior frente a Noruega por el fallecimiento de su madre.