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En vivo: con un golazo de Mbappé, Francia le gana 1-0 a Suecia y por ahora será rival de Paraguay en octavos

Kylian Mbappé definió de manera magistral para el 1 a 0 de Francia frente a Suecia en New Jersey y alcanzó los cinco tantos en el Mundial.

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Mbappé convirtió el 1-0 y lo fue a celebrar con el entrenador Didier Deschamps, quien perdió a su madre hace unos días.

Mbappé convirtió el 1-0 y lo fue a celebrar con el entrenador Didier Deschamps, quien perdió a su madre hace unos días.

EFE

Francia derrota 1-0 a Suecia en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y definirá a otro de los clasificados a los octavos, donde ya espera el seleccionado de Paraguay, que ayer eliminó a Alemania.

Cuando el gol parecía cuestión de tiempo, Kylian Mbappé desequilibró con una gran acción individual: enganchó dentro del área para dejar atrás a un defensor y definió con un potente derechazo que abrió el marcador para Francia. El delantero corrió a festejarlo junto al entrenador Didier Deschamps, quien había estado ausente en el encuentro anterior frente a Noruega por el fallecimiento de su madre.

Mbappé puso el 1-0 de Francia ante Suecia

Mbappé abrió la cuenta con un golazo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Francia vs Suecia

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