En vivo: con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami empata 2-2 ante Philadelphia Union
Inter Miami, con tantos de Pinter y Messi, reparte puntos en el Subaru Park con Philadelphia Union, para el que marcaron Vassilev y Pierre.
Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi busca volver a la senda del triunfo y cortar una racha de 3 derrotas consecutivas y visita a Philadelphia Union en el Subaru Park por la MLS con el objetivo de acercarse a la punta de la Conferencia Este.