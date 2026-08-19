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En vivo: con un gol de Lionel Messi, el Inter Miami empata 2-2 ante Philadelphia Union

Inter Miami, con tantos de Pinter y Messi, reparte puntos en el Subaru Park con Philadelphia Union, para el que marcaron Vassilev y Pierre.

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Inter Miami enfrenta a Philadelphia Union en el Subaru Park.

Inter Miami enfrenta a Philadelphia Union en el Subaru Park.

@InterMiamiCF

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi busca volver a la senda del triunfo y cortar una racha de 3 derrotas consecutivas y visita a Philadelphia Union en el Subaru Park por la MLS con el objetivo de acercarse a la punta de la Conferencia Este.

El gol de Vassilev para el 1-0 de Philadelphia Union

El gol de Pinter para el 1-1 de Inter Miami

El gol de Messi para el 2-1 de Inter Miami

El gol de Pierre para el 2-2 de Philadelphia

El minuto a minuto de Philadelphia Union - Inter Miami

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