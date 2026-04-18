En vivo: con un doblete de Messi, el Inter Miami le gana 3-2 a Colorado Rapids de visitante
El astro rosarino frotó la lámpara y clavó un golazo para volver a poner en ventaja al Inter Miami en su visita a Colorado.
Tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano, el Inter Miami vuelve al ruedo por la MLS cuando visite este sábado a las 17:30 (hora de Argentina) al Colorado Rapids. Este partido marcará el debut de Guillermo Hoyos como entrenador del equipo que capitanea Lionel Messi y que será importante para reencontrarse con la victoria tras dos empates al hilo.