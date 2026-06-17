En vivo: con un doblete de Harry Kane, Inglaterra supera 2-1 a Croacia en un entretenido partido en Dallas
El goleador inglés convirtió de penal y de cabeza para darle la victoria parcial a Inglaterra ante Croacia, que descontó vía Baturina.
Inglaterra derrota 2-1 a Croacia en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. Se trata de uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos, ya que están cara a cara a dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos internacionales.
Cuando iban 8 minutos, Luka Modric cometió una infracción dentro del área y el árbitro francés Clement Turpin no dudó en marcar el punto del penal. En primera instancia, Harry Kane no pudo convertir ya que el arquero croata Dominik Livakovic se lo contuvo arrojándose sobre su izquierda. Sin embargo, tras la revisión del VAR por adelantamiento, Kane volvió a patear y esta vez no falló: 1 a 0.
El gol de Inglaterra para el 1-0 frente a Croacia
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