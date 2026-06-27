En vivo: en un arranque frenético, Egipto e Irán se están jugando la clasificación e igualan 1-1
Por el Grupo H, a Egipto le basta con un empate para clasificar 16avos de final. Irán, por su parte, está obligada a ganar.
Egipto e Irán chocan en el Lumen Field de Seattle por la tercera fecha de un Grupo G que llega al rojo vivo a la definición. El equipo de Mohamed Salah es el líder de la zona con 4 puntos, seguido por su rival de esta noche, que tiene 2.
En simultáneo, Bélgica, también con 2 unidades, se mide ante Nueva Zelanda, que ocupa el último lugar de la zona con apenas un poroto. Todos tienen chances de clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.