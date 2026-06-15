En vivo: con Tim Payne de titular, Nueva Zelanda empata 1-1 frente a Irán en el debut
Just había puesto en ventaja a Nueva Zelanda al minuto 7, pero Irán encontró la igualdad a los 33' en los pies de Rezaeian.
Nueva Zelanda e Irán cierran la jornada de lunes en el Mundial 2026. Desde las 22 (hora argentina) la selección de Tim Payne abrirá su participación en el certamen en el Estadio de Los Ángeles por el Grupo G, que tiene como cabeza de serie a Bélgica.
El 1-0 de Nueva Zelanda ante Irán
Irán lo empató rápido en el primer tiempo
El minuto a minuto de Irán - Nueva Zelanda
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