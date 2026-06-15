En vivo: con Tim Payne de titular, Nueva Zelanda empata 1-1 frente a Irán en el debut

Just había puesto en ventaja a Nueva Zelanda al minuto 7, pero Irán encontró la igualdad a los 33' en los pies de Rezaeian.

Nueva Zelanda e Irán cierran la jornada de lunes en el Mundial 2026. Desde las 22 (hora argentina) la selección de Tim Payne abrirá su participación en el certamen en el Estadio de Los Ángeles por el Grupo G, que tiene como cabeza de serie a Bélgica.

El 1-0 de Nueva Zelanda ante Irán Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066690947925066080&partner=&hide_thread=false NUEVA ZELANDA PEGÓ PRIMERO



Gran control de Chris Wood para asistir a Elijah Just, que puso el 1-0 contra Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3W3x0KRYSz — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 Irán lo empató rápido en el primer tiempo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066696790166892719&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL EMPATE DE IRÁN



Ramin Rezaeian encontró la pelota en el área y definió con categoría para poner el 1-1 contra Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/t01Jhgthfw — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 El minuto a minuto de Irán - Nueva Zelanda Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.