En vivo: Suiza y Canadá se juegan el primer puesto del Grupo B del Mundial en Vancouver
Suiza y Canadá llegan invictos y con cuatro puntos al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El ganador se quedará con el liderazgo de la zona.
Suiza y Canadá se medirán este miércoles en el BC Place de Vancouver por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un duelo clave que pondrá en juego el liderazgo de la zona. Ambos seleccionados llegan invictos y con cuatro puntos, aunque el conjunto local se ubica en la cima por contar con una mejor diferencia de gol.
El encuentro, que contará con el arbitraje del brasileño Ramon Abatti, marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones. Además de buscar la clasificación a los 16avos de final, suizos y canadienses intentarán quedarse con el primer puesto para afrontar con una posición más favorable la etapa eliminatoria.