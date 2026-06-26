En vivo: Senegal le gana 1 a 0 a Irak, que juega con uno menos desde el arranque
Con un gol de Abdoulaye Seck a los 3 minutos del primer tiempo, Senegal gana por la mínima y sueña con seguir en el Mundial.
Se define el Grupo I del Mundial 2026: mientras Francia y Noruega se disputan la punta, Senegal e Irak buscan un triunfo que les permita ilusionarse con ser uno de los mejores terceros. Ambos encuentros se juegan en simultáneo desde las 16:00 (hora argentina).
Abdoulaye Seck puso el 1-0 para Senegal
Irak se quedó con diez jugadores a los 12' del primer tiempo
Los africanos, que cayeron 3-1 con Francia y 3-2 con Noruega, cosecharon menos de lo que se esperaba y tratarán de sumar de a 3 con la esperanza de quedar como uno de los mejores terceros. Los asiáticos, en tanto, también con cero unidades y una diferencia de gol de -6, necesitarán ganar por una goleada contundente si quieren mantener una mínima esperanza. Un empate los dejaría eliminados a los dos.
El encuentro se juega en el BMO Field de Toronto (Canadá) y el encargado de impartir justicia es el inglés Anthony Taylor.