En vivo: Senegal le gana 1 a 0 a Irak, que juega con uno menos desde el arranque

Se define el Grupo I del Mundial 2026 : mientras Francia y Noruega se disputan la punta, Senegal e Irak buscan un triunfo que les permita ilusionarse con ser uno de los mejores terceros. Ambos encuentros se juegan en simultáneo desde las 16:00 (hora argentina).

Abdoulaye Seck puso el 1-0 para Senegal

Abdoulaye Seck puso el 1-0 para Senegal

Irak se quedó con diez jugadores a los 12' del primer tiempo

Irak se quedó con diez jugadores a los 12' del primer tiempo

Los africanos, que cayeron 3-1 con Francia y 3-2 con Noruega, cosecharon menos de lo que se esperaba y tratarán de sumar de a 3 con la esperanza de quedar como uno de los mejores terceros. Los asiáticos, en tanto, también con cero unidades y una diferencia de gol de -6, necesitarán ganar por una goleada contundente si quieren mantener una mínima esperanza. Un empate los dejaría eliminados a los dos.