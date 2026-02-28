Presenta:

En vivo: San Lorenzo empata 0-0 con Talleres en un partido que arrancó dinámico en Córdoba

Talleres y San Lorenzo se miden esta noche en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la octava fecha del Torneo Apertura.

MDZ Deportes

San Lorenzo viene de empatar 1-1 frente a Instituto en el Nuevo Gasómetro.&nbsp;

San Lorenzo viene de empatar 1-1 frente a Instituto en el Nuevo Gasómetro. 

Fotobaires

Talleres y San Lorenzo se enfrentarán este sábado 28 de febrero desde las 22:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para sostenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final de la Zona A.

El árbitro será Nicolás Ramírez, acompañado por Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como asistentes, Lucas Cavallero como cuarto árbitro y Adrián Franklin junto a Cristian Navarro a cargo del VAR. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports.

El minuto a minuto de Talleres vs San Lorenzo

