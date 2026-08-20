En vivo: Rosario Central va por la clasificación a cuartos e iguala 0-0 con Corinthians
Tras empatar sin goles la ida en Arroyito, Rosario Central tampoco se saca diferencias en la revancha ante Corinthians en el Neo Química Arena.
Tras igualar la ida de octavos por 0-0 en el Gigante de Arroyito, el Rosario Central de Ángel Di María va en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y visita a Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo. El ganador enfrentará en la próxima instancia a Estudiantes de La Plata.