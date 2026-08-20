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En vivo: Rosario Central va por la clasificación a cuartos e iguala 0-0 con Corinthians

Tras empatar sin goles la ida en Arroyito, Rosario Central tampoco se saca diferencias en la revancha ante Corinthians en el Neo Química Arena.

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Rosario Central juega la revancha contra Corinthians en el Neo Química Arena.

Rosario Central juega la revancha contra Corinthians en el Neo Química Arena.

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Tras igualar la ida de octavos por 0-0 en el Gigante de Arroyito, el Rosario Central de Ángel Di María va en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y visita a Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo. El ganador enfrentará en la próxima instancia a Estudiantes de La Plata.

El minuto a minuto de Corinthians - Rosario Central

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