En vivo: Racing y Huracán empatan 0-0 en una verdadera "final" por la clasificación a los playoffs

Racing empata 0 a 0 con Huracán al término del primer tiempo del partido que disputan esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la adeudada novena fecha del Torneo Apertura 2026.

En un primer tiempo chato, que todavía no cuenta con llegadas de peligro por ninguno de los dos bandos, el acercamiento de mayor peligro fue de la visita, con un remate bajo del delantero Óscar Cortés a los 33 minutos, que detuvo el arquero Facundo Cambeses sin mayores problemas.