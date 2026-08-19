En vivo: Racing necesita levantar cabeza y enfrenta a Belgrano por la Copa Argentina
Por los octavos de final, Racing busca cortar la recha de derrotas y se mide contra Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis.
Racing busca salir de la crisis deportiva y cortar la racha de derrotas que arrastra en el torneo local y se mide contra Belgrano de Córdoba en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Quien gane enfrentará en cuartos al vencedor de Boca-Vélez.