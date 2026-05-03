Presenta:

Deportes

|

Deportivo Maipú

En vivo: tras quedarse con diez, Maipú no pudo sostener el 1-0 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se lo empató

Eggel marcó el 1-0 para el Cruzado, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de De la Reta. El arquero de Maipú, Nahuel Galardi, atajó un penal.

MDZ Deportes

Deportivo Maipú y Gimnasia de Jujuy se enfrentan en un duelo interesante en la Tacita de Plata.&nbsp;

Deportivo Maipú y Gimnasia de Jujuy se enfrentan en un duelo interesante en la Tacita de Plata. 

Prensa Gimnasia de Jujuy

Deportivo Maipú se impone como visitante 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, por la 12ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro corresponde a la Zona B.

En la primera situación clara que generó, Maipú logró abrir el marcador. Marcelo Eggel capturó la pelota tras un débil despeje de la defensa local y sacó una volea espectacular de aire para poner el 1 a 0.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Deportivo Maipú

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas