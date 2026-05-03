En vivo: tras quedarse con diez, Maipú no pudo sostener el 1-0 y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se lo empató
Eggel marcó el 1-0 para el Cruzado, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de De la Reta. El arquero de Maipú, Nahuel Galardi, atajó un penal.
Deportivo Maipú se impone como visitante 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, por la 12ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro corresponde a la Zona B.
En la primera situación clara que generó, Maipú logró abrir el marcador. Marcelo Eggel capturó la pelota tras un débil despeje de la defensa local y sacó una volea espectacular de aire para poner el 1 a 0.