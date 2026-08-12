En vivo: PSG le gana 1-0 al Aston Villa, sin Dibu Martínez, y se queda con la Supercopa de Europa
La final se disputa en Austria y enfrenta al vigente campeón de la Champions contra el de la Europa League. Emiliano Buendía es titular en el conjunto inglés.
Promesa de partidazo. PSG y Aston Villa abren la temporada 2026/27 y lo que está en juego es ni más ni menos que un título internacional: la Supercopa de Europa, que enfrenta al último campeón de la Champions League contra el de la Europa League. La final se disputa en el Red Bull Arena de Viena (Austria).
Los Villanos todavía no tienen disponible a Emiliano “Dibu” Martínez, pero igual hay presencia argentina: Emiliano Buendía será de la partida en el equipo de Unai Emery. Alejandro Garnacho, por su parte, no integra ni siquiera el banco de suplentes por lesión.