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En vivo: Portugal se lo dio vuelta a Croacia en una de las últimas y se está clasificando a octavos

Ya sin Ronaldo en cancha, que había marcado el empate de penal, Portugal vence de manera agónica a Croacia en Toronto.

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Ronaldo festeja su primer gol en un mata-mata mundialista. De penal, marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia por los 16avos.

Ronaldo festeja su primer gol en un mata-mata mundialista. De penal, marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia por los 16avos.

EFE

En otro interesante cruce de dieciseisavos de final, Portugal y Croacia se ven las caras en el BMO Field de Toronto, Canadá. Con Cristiano Ronaldo como bandera, la selección lusa buscará vencer al duro equipo de Luka Modric para meterse en la próxima ronda del Mundial 2026, donde ya espera España tras haber eliminado a Austria con goleada incluida.

Perisic abrió la cuenta para Croacia

Ivan Perisic marcó el 1-0 de Croacia.

Ronaldo no perdonó en el penal y puso el 1-1 para Portugal

Cristiano Ronaldo, de penal, firmó el 1-1 de Portugal ante Croacia.

La reacción de CR7 al ser remplazado a minutos del final

El minuto a minuto de Portugal - Croacia

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