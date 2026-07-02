En vivo: Portugal se lo dio vuelta a Croacia en una de las últimas y se está clasificando a octavos

En otro interesante cruce de dieciseisavos de final, Portugal y Croacia se ven las caras en el BMO Field de Toronto, Canadá. Con Cristiano Ronaldo como bandera, la selección lusa buscará vencer al duro equipo de Luka Modric para meterse en la próxima ronda del Mundial 2026, donde ya espera España tras haber eliminado a Austria con goleada incluida.