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En vivo: Platense empata 0-0 con Peñarol y va por una histórica clasificación a los octavos de la Libertadores

Platense enfrente a Peñarol por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de sellar anticipadamente su pase a los octavos.

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Platense, que ya ganó en Uruguay, intentará sumar de a tres para sellar su histórica clasificación a octavos.&nbsp;

Platense, que ya ganó en Uruguay, intentará sumar de a tres para sellar su histórica clasificación a octavos. 

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aPlatense recibirá este jueves a Peñarol de Uruguay, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Juan Benítez, mientras que en el VAR estará su compatriota Ulises Mereles.

El minuto a minuto de Platense vs Peñarol

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