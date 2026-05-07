En vivo: Platense empata 0-0 con Peñarol y va por una histórica clasificación a los octavos de la Libertadores

aPlatense recibirá este jueves a Peñarol de Uruguay, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores , en busca de un triunfo que le permita soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Juan Benítez, mientras que en el VAR estará su compatriota Ulises Mereles.