En vivo: Platense empata 0-0 con Peñarol y va por una histórica clasificación a los octavos de la Libertadores
Platense enfrente a Peñarol por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de sellar anticipadamente su pase a los octavos.
aPlatense recibirá este jueves a Peñarol de Uruguay, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que le permita soñar con la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.
El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Juan Benítez, mientras que en el VAR estará su compatriota Ulises Mereles.