En vivo: Platense da el golpe y le gana 1-0 a Independiente en el regreso de Martín Palermo como DT
Guido Mainero aprovechó un error del arquero Rodrigo Rey para facturar con una sutileza el primer gol del partido en Avellaneda. Platense le gana al Rojo.
Independiente cae 1-0 ante Platense en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en un cruce correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
Mainero no perdonó el error de Rey y puso el 1-0 de Platense
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