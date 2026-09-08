En vivo: Platense cae 2-0 ante Fluminense en el Maracaná por la ida de los cuartos de la Libertadores
Tras un error en la salida de Platense, Fluminense aceleró en la contra y Nonato definió mano a mano ante Cozzani tras una gran asistencia de Hulk.
Platense pierde 1-0 con Fluminense de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se lleva a cabo en el mítico Estadio de Maracaná y el árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Andrés Cunha.
La primera llegada del partido fue de la visita, a los 18 minutos, con un remate lejano del delantero Nicolás Retamar, que salió bajo y fue contenido fácilmente por el arquero Fábio.
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