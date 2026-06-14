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Mundial 2026

En vivo: Países Bajos y Japón empatan 0-0 en Dallas por la apertura del grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón hacen su estreno mundialista en el imponente Estadio Dallas uno de los partidos más atractivos de este domingo.

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Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, de Países Bajos, y Daizen Maeda de Japón (en el suelo) en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.&nbsp;

Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, de Países Bajos, y Daizen Maeda de Japón (en el suelo) en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

EFE

Países Bajos y Japón juegan en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados intentarán comenzar la competencia con una victoria en una zona que comparten con Suecia y Túnez.

El encuentro es de ida y vuelta, pero le falta profundidad a ambas selecciones para generar peligro en el área rival.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Países Bajos vs Japón

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