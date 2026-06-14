Deportivo Maipú perdió en casa ante Tristán Suárez y está fuera de los puestos de clasificación
Deportivo Maipú cayó 1 a 0 en el Sperdutti, sumó su segunda derrota consecutiva y cerrará la fecha fuera de la zona de Reducido. Polémico arbitraje de Comesaña.
Deportivo Maipú perdió 1 a 0 frente a Tristán Suárez por la fecha 18 de la Primera Nacional y sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de mantenerse en zona de Reducido. En el estadio Omar Higinio Sperdutti, el equipo mendocino no pudo hacerse fuerte como local y terminó sumando su segunda derrota consecutiva.
El encuentro fue equilibrado durante gran parte de la tarde. La situación más clara del primer tiempo fue para la visita, a los 38 minutos, cuando Nicolás Sánchez sacó un potente remate desde la puerta del área que se estrelló en el travesaño. Maipú, por su parte, tuvo dificultades para generar peligro y no logró imponer condiciones.
En el complemento, el Cruzado mostró una mejor versión y estuvo cerca de abrir el marcador. Primero con un cabezazo de Lisandro Cabrera que controló el arquero visitante y luego con una buena acción individual de Franco Saccone, quien remató de zurda y encontró una gran respuesta del guardameta rival.
Sin embargo, el partido cambió a los 26 minutos. Tiago Ferreyra fue a disputar una pelota aérea con Ángel Almada y terminó impactándolo con un codazo en el rostro. Lucas Comesaña no dudó y mostró la tarjeta roja directa. El futbolista visitante sufrió una importante herida y no pudo continuar en el encuentro.
El gol del triunfo de Tristán Suárez en calle Vergara
Con un hombre más, Tristán Suárez adelantó sus líneas y encontró la jugada que definió el partido. A los 34 minutos, Maxi Álvarez cayó dentro del área tras una acción con Arón Agüero y el árbitro sancionó penal en una decisión que generó reclamos de todo Maipú. Jonathan Berón se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1 a 0 con un remate junto al palo izquierdo de Nahuel Galardi.
La derrota dejó al conjunto mendocino fuera de los puestos de clasificación al Reducido al cierre de la fecha. Ahora buscará recuperarse el próximo fin de semana, cuando vuelva a presentarse en el Sperdutti para disputar el encuentro postergado de la fecha 4 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, antes del receso de julio.