En vivo: México y Corea del Sur empatan 0-0 en un duelo en el que van por la clasificación a 16avos
Tanto México como el combinado asiático ganaron en el debut y se asegurarán la cima de la zona con un nuevo triunfo, ya que Chequia y Sudáfrica empataron.
México y Corea del Sur, que arrancaron con el pie derecho el Mundial 2026, empatan sin goles en un duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo A. Los dos suman tres puntos y el que festeje quedará clasificado a 16avos de final con una fecha de antelación
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