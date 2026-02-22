En vivo: Manu Lanzini aplicó la "ley del ex", Vélez le gana 1-0 a River y está muy cerca del segundo
Marcelo Gallardo va por un importante triunfo en su visita al Fortín para el que podrá contar con Franco Armani, que vuelve al arco del River tras su lesión.
Vélez Sarsfield le gana 1-0 a River Plate en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 que se está disputando en el estadio José Amalfitani de Liniers.
Manuel Lanzini, nacido futbolísticamente en el Millonario, convirtió a los cinco minutos del primer tiempo el 1 a 0 y cumplió con la "ley del ex".