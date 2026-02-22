Presenta:

Deportes

|

Vélez Sarsfield

En vivo: Manu Lanzini aplicó la "ley del ex", Vélez le gana 1-0 a River y está muy cerca del segundo

Marcelo Gallardo va por un importante triunfo en su visita al Fortín para el que podrá contar con Franco Armani, que vuelve al arco del River tras su lesión.

MDZ Deportes

Manu Lanzini aplicó la ley del ex y Vélez le gana a River en Liniers.

Manu Lanzini aplicó la ley del ex y Vélez le gana a River en Liniers.

Fotobaires

Vélez Sarsfield le gana 1-0 a River Plate en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 que se está disputando en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Manuel Lanzini, nacido futbolísticamente en el Millonario, convirtió a los cinco minutos del primer tiempo el 1 a 0 y cumplió con la "ley del ex".

Te Podría Interesar

El golazo de Lanzini para el 1-0 de Vélez

Lanzini cumplió con la ley del ex en Vélez-River

Lanzini cumplió con la ley del ex en Vélez-River

El minuto a minuto de Vélez vs River Plate

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas