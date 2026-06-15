En vivo: la Uruguay de Bielsa encontró el 1-1 ante Arabia Saudita y ahora va por el triunfo

Al Amri había puesto en ventaja a los árabes al minuto 41 tras un error de Mulsera y Maxi Araujo estampó el empate a los 80' en el Hard Rock Stadium de Miami.

Uruguay se estrena en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.

Desde las 19 (hora argentina), la Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, debuta en el Mundial 2026 en un duelo clave ante Arabia Saudita en el Miami. El partido corresponde al Grupo H, donde más temprano la debutante Cabo Verde metió el batacazo y le sacó un empate a España.

Muslera le sirvió el gol a Al Amri para el 1-0 de Arabia Al Amri marcó el 1-0 de Arabia Saudita ante Uruguay. Al Amri marcó el 1-0 de Arabia Saudita ante Uruguay. Video: DSports El minuto a minuto de Arabia Saudita - Uruguay Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.