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En vivo: con la obligación de cortar la mala racha, Deportivo Maipú empata 0-0 ante Agropecuario

Deportivo Maipú abre la segunda rueda de la Primera Nacional desde las 16:30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con la necesidad de sumar de a tres.

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Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa con la obligación de volver al triunfo frente a Agropecuario.

Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa con la obligación de volver al triunfo frente a Agropecuario.

Prensa Deportivo Maipú

Tras el receso, el conjunto mendocino regresa a la competencia con un objetivo claro: recuperar el camino de la victoria. Con 22 puntos al cabo de la primera rueda, Deportivo Maipú intentará hacerse fuerte como local frente a Agropecuario en el inicio de las revanchas de la Zona B.

El partido se jugará a partir de las 16.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión en vivo de LPF Play.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Agropecuario

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