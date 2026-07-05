En vivo: con la obligación de cortar la mala racha, Deportivo Maipú empata 0-0 ante Agropecuario
Deportivo Maipú abre la segunda rueda de la Primera Nacional desde las 16:30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con la necesidad de sumar de a tres.
Tras el receso, el conjunto mendocino regresa a la competencia con un objetivo claro: recuperar el camino de la victoria. Con 22 puntos al cabo de la primera rueda, Deportivo Maipú intentará hacerse fuerte como local frente a Agropecuario en el inicio de las revanchas de la Zona B.
El partido se jugará a partir de las 16.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión en vivo de LPF Play.
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