En vivo: la Estados Unidos de Pochettino no para y supera 2-0 a Australia

Por la fecha 2, Estados Unidos vence a Australia en el Lumen Field de Seattle con un gol en contra de Burgess a los 11 minutos y otro de Freeman a los 43'.

Estados Unidos y Australia se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos tras sus respectivos triunfos en el debut y buscarán sumar nuevamente para posicionarse de cara a la última jornada de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino inició su participación con una victoria por 4-1 sobre Paraguay en Los Ángeles, mientras que los Socceroos comenzaron el certamen con un triunfo por 2-0 ante Turquía. Con los dos seleccionados igualados en la cima de la zona, el resultado de este encuentro puede tener incidencia en la pelea por los lugares de clasificación a los dieciseisavos de final.

El gol en contra de Burgess para el 1-0 de Estados Unidos DSports El gol de Freeman para el 2-0 de Estados Unidos ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA



El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026 El minuto a minuto de Estados Unidos - Australia Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.