En vivo: la Estados Unidos de Pochettino no para y supera 2-0 a Australia
Por la fecha 2, Estados Unidos vence a Australia en el Lumen Field de Seattle con un gol en contra de Burgess a los 11 minutos y otro de Freeman a los 43'.
Estados Unidos y Australia se enfrentarán en el Lumen Field de Seattle por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos llegan con tres puntos tras sus respectivos triunfos en el debut y buscarán sumar nuevamente para posicionarse de cara a la última jornada de la fase de grupos.
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino inició su participación con una victoria por 4-1 sobre Paraguay en Los Ángeles, mientras que los Socceroos comenzaron el certamen con un triunfo por 2-0 ante Turquía. Con los dos seleccionados igualados en la cima de la zona, el resultado de este encuentro puede tener incidencia en la pelea por los lugares de clasificación a los dieciseisavos de final.
El gol en contra de Burgess para el 1-0 de Estados Unidos
El gol de Freeman para el 2-0 de Estados Unidos
El minuto a minuto de Estados Unidos - Australia
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