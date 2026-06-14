En vivo: la Ecuador de Beccacece pegó dos remates en el travesaño pero sigue 0-0 ante Costa de Marfil

Por el Grupo E que encabeza Alemania, la selección ecuatoriana juega su primer partido en la Copa del Mundo contra los africanos en Philadelphia.

La Selección de Ecuador debuta en el Mundial 2026. El equipo de Sebastián Beccacece se mide desde las 20 (hora argentina) en el Philadelphia Stadium ante Costa de Marfil por el Grupo D, donde más temprano Alemania le propinó una apabullante goleada 7-1 a Curazao.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!