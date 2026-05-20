En vivo: con la cabeza en la final del Apertura, River enfrenta a Bragantino buscando la clasificación a octavos

River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana , con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.