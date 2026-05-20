En vivo: con la cabeza en la final del Apertura, River enfrenta a Bragantino buscando la clasificación a octavos
En un duelo clave por la Copa Sudamericana, River Plate recibe a Bragantino con la posibilidad de asegurar la primera posición del grupo y avanzar de ronda.
River recibirá este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la primera posición en el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera, quien contará con la colaboración desde el VAR de su compatriota Christian Ferreyra.