En vivo: Jordania le gana 1-0 a Argelia y Argentina no puede asegurarse el primer puesto

Si Jordania no vence a Argelia en San Francisco, la Selección argentina se asegurará la cima del Grupo J con una fecha de antelación.

La Selección argentina ya jugó y ganó su segundo partido en el Mundial 2026 (2-0 a Austria con un histórico doblete de Messi), pero ahora la mira está puesta en el cierre de la segunda fecha del Grupo J. Desde las 00:00 (hora argentina) Jordania se mide ante Argelia en el Levi's Stadium San Francisco.

Si el seleccionado de Medio Oriente no vence a los africanos, la Albiceleste se quedará con el primer lugar de la zona sin importar lo que pase en la última jornada.

El gol de Al Rashdan para el 1-0 de Jordania El 1-0 de Jordania a Argelia. Video: Dsports El minuto a minuto de Jordania - Argelia Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.