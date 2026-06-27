En vivo: Inglaterra empata 0-0 ante una eliminada Panamá y pone en riesgo el primer puesto

Inglaterra quiere sacar su chapa de candidato y buscará asegurarse el primer puesto del Grupo L frente a la ya eliminada Panamá.

Inglaterra quiere sacar a relucir su chapa de candidato y va en busca de asegurarse el primer puesto del Grupo L frente a una ya eliminada Panamá, que buscará dar una de las grandes sorpresas del Mundial y vencer a los dirigidos por Tuchel en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El minuto a minuto de Inglaterra - Panamá Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.