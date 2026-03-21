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En vivo: Independiente y Talleres de Córdoba empatan sin goles en Avellaneda

Independiente, que ganó apenas uno de los últimos cinco partidos, recibe a Talleres de Córdoba en un partido que promete mucho.

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Iván Marcone es una pieza clave en el mediocampo de Independiente de Avellaneda.&nbsp;

Iván Marcone es una pieza clave en el mediocampo de Independiente de Avellaneda. 

FotoBaires

Independiente empata 0-0 con Talleres de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A, pero va en busca de una victoria que le permita volver a sumar de a tres en el Torneo Apertura.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

El minuto a minuto de Independiente vs Talleres de Córdoba

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