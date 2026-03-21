En vivo: Independiente y Talleres de Córdoba empatan sin goles en Avellaneda
Independiente, que ganó apenas uno de los últimos cinco partidos, recibe a Talleres de Córdoba en un partido que promete mucho.
Independiente empata 0-0 con Talleres de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A, pero va en busca de una victoria que le permita volver a sumar de a tres en el Torneo Apertura.
El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.