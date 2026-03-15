Belgrano y Talleres no se sacaron diferencias y el clásico cordobés registra ¡7 empates consecutivos!

Por la fecha 11, Belgrano y Talleres igualaron 0-0 en el Gigante de Alberdi. Desde 2023, todos los partidos entre ambos terminaron en tablas.

En una nueva edición del clásico cordobés, Belgrano de Córdoba igualó sin goles con Talleres en un partido en el los nervios pesaron y casi no hubo jugadas de peligro, el cual fue disputado esta tarde en el estadio Julio César Villagra, por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Es la séptima igualdad consecutiva entre los dos clubes más grandes de la provincia, lo que marca la paridad del derbi en los últimos años. La última vez que este choque no terminó en tablas en un duelo oficial fue en 2018, cuando la T se impuso 3-0 como local. Desde entonces, desde el regreso del Pirata a Primera División en 2023, repartieron puntos en cada enfrentamiento.

Así fue el clásico cordobés Belgrano vs Talleres Apertura 2026 Belgrano y Talleres acumulan 7 empates consecutivos en el clásico. @Belgrano La primera situación de riesgo del partido fue del local, a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Lucas Passerini controló un pase largo de espaldas, en el costado izquierdo del frente de ataque, avanzó en diagonal hacia la derecha y remató, aunque el central Santiago Fernández pudo bloquear su remate.

No hubo más llegadas hasta los 31', con un remate muy lejano del defensor de Talleres Matías Catalán, que se fue desviado por encima del travesaño. Cuatro minutos después, un centro desde la derecha del carrilero Alcides Benítez habilitó el cabezazo por el segundo palo de Passerini, el cual se fue alto.

Ya en la segunda parte, a los 47' el volante Lucas Zelarayán abrió hacia la derecha para dejar libre al extremo Emiliano Rigoni, quien de todas formas remató con muy poca precisión. La primera llegada del Matador en el complemento se dio a los 52', con un tiro libre sobre el vértice derecho del área del que se hizo cargo el juvenil Giovanni Baroni, con un remate que se fue apenas por encima del palo horizontal. A los 57', el delantero Ronaldo Martínez pivoteó un centro desde la derecha para permitir el remate de Baroni, que abrió el pie izquierdo para colocar un remate que se fue muy cerca del palo derecho del arquero Thiago Cardozo.